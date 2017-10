Affaire des écoutes : procès en vue pour Nicolas Sarkozy ?

Trois ans après l'ouverture du dossier, Nicolas Sarkozy pourrait se retrouver au tribunal dans le dossier des écoutes. C'est du moins ce qu'a requis le Parquet national financier (PNF), selon une information du Parisien. L'ancien chef d'Etat est ainsi soupçonné "de corruption, trafic d’influence et recel de violation du secret professionnel." Ce sont désormais les juges d'instruction qui décideront de son renvoi éventuel devant le tribunal correctionnel. Les renvois de l'avocat Thierry Herzog et de l’ex-avocat général Gilbert Azibert ont été aussi demandé pour les même motifs.

Toujours selon le Parisien, le réquisitoire n'a pas été encore notifié aux intéressés. "Force est de constater que le réquisitoire a été diffusé dans la presse avant même d’avoir été porté à la connaissance des parties", ont critiqué Jacqueline Laffont et Pierre Haïk, les avocats de Nicolas Sarkozy, auprès de l'AFP. "C’est assez regrettable et cocasse dans une procédure dans laquelle des violations du secret de l’enquête et de l’instruction ont été reprochées."

Pour rappel, Nicolas Sarkozy est soupçonné d'avoir cherché à obtenir des informations sur l'enquête qui le visait dans le cadre de l'affaire Bettencourt, auprès de l'ex-avocat général Gilbert Azibert.