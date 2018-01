Affaire Darmanin : "Il n'y a pas eu viol" martèle l'avocat du ministre

Toujours muet depuis le début de l'enquête, Gérald Darmanin laisse son avocat prendre sa défense dans les médias. Et Pierre-Olivier Sur, invité sur RTL, s'est montré particulièrement féroce contre la plaignante, qui accuse le ministre de viol. "Il n'y a pas viol, il n'y a pas eu viol, et il ne pourra jamais être dit et jugé qu'il y aurait eu viol" affirme l'avocat. "Cette professionnelle a été condamnée pour menace, pour extorsion, pour chantage à de la prison. Elle a pris deux ans ferme pour chantage" [en réalité, 10 mois de sursis] , affirme-t-il.

"Cette professionnelle est une menteuse délinquante (…) Ici, on va au classement sans suite, au deuxième classement sans suite. C'est l'évidence juridique."

Pour rappel, une ancienne call girl accuse le ministre de "viol par surprise", en 2009. Cinq ans plus tôt, elle est condamnée à 10 mois de prison avec sursis et 15 000 euros de dommages et intérêts pour chantage, appels malveillants et menace de crime. Obnubilée par cette affaire, elle tente de l'effacer de son casier judiciaire et demande notamment l'aide de Gérald Darmanin. "A un moment, il s’approche de moi, il met sa main sur la mienne : 'Il va falloir m’aider vous aussi'," raconte-t-elle au Monde. Devant l'insistance du jeune homme, elle aurait alors acceptée de s'y "plier." Darmanin est accusé de "viol par surprise", un crime difficile à caractériser, au vu de la jurisprudence.