Affaire Darmanin : "Une mise en examen signifie le départ du gouvernement" rappelle Griveaux

Benjamin Griveaux (Sud Radio): "La règle a été fixée par le Premier ministre et quand on fixe une règle, on s’y tient. Une mise en examen signifie le départ du gouvernement. La mise en cause de Gérald Darmanin hier n’est pas une mise en examen. Il faut laisser la justice faire son travail et respecter la parole des plaignantes dans cette mise en cause, mais elle ne vaut pas mise en examen. La règle est simple : le droit, rien que le droit",

Stéphane Le Foll (Europe 1) : "J'ai pris comme parti de ne pas alimenter tous les soupçons et d'être dans une présomption de soupçons à chaque fois. Sinon, vu l'actualité, on est emmené à faire des commentaires continuellement."

Aurore Bergé (France 2) : "Je ne suis ni procureur, ni commentatrice judiciaire concernant la plainte contre Gérald Darmanin.

Je me tiens à une ligne très claire : seule la mise en examen peut entraîner la démission d'un ministre".

Anne Hidalgo (RMC) : "Je fais confiance à la justice. Il faut distinguer le temps médiatique et le temps judiciaire. On aurait tout intérêt à ne pas rentrer dans des emballements qui condamnent ou innocentent par avance."