Affaire Darmanin : le ministre, accusé de viol, a été entendu par la police

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le pétrole termine en hausse à New York à 59,29 dollars le baril

Exploitation gaz : Dakar et Nouakchott ont franchi une "étape importante" avec l’ACI, selon BP

Guinée: 2 morts dans des heurts entre manifestants et forces de l'ordre

Il n'y aura plus nanoparticules dans les Malabar

Chômage : Pénicaud table sur une baisse "vers la fin de l'année et surtout en 2019"

Le pétrole rebondit après six séances de baisse Il y a 5 min

En savoir plus

Le parquet de Paris a ouvert une enquête le 22 janvier. Gérald Darmanin nie catégoriquement les faits. Selon son avocat, le ministre, ancien membre des Républicains, désormais soutien d'Emmanuel Macron, avait demandé à être entendu dans les meilleurs délais. "Il n'y a pas viol, il n'y a pas eu viol, et il ne pourra jamais être dit et jugé qu'il y aurait eu viol" avait affirmé fin janvier son avocat , Pierre-Olivier Sur, au micro de RTL.

D'après des informations relayées par plusieurs médias ( BFMTV et RTL ), Gérald Darmanin a été entendu en audition libre ce lundi matin par la police. Une audition par les enquêteurs du 1er DPJ qui intervient alors que le ministre de l'Action et des Comptes publics est accusé de viol par Sophie Spatz, une ancienne call-girl de 46 ans.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres