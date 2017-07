Affaire des costumes offerts à François Fillon : Robert Bourgi explique comment il a "appuyé sur la gâchette"

Il assume avoir mis de l'huile sur le feu. Robert Bourgi, une figure emblématique (et controversée) de la "Françafrique avait été à la Une des médias en mars dernier. A ce moment, on apprenait en effet que l'avocat franco-libanais a offert pour 13.000 euros de costumes de luxe à François Fillon, déjà englué dans l'affaire des soupçons d'emplois fictifs touchant sa femme et ses enfants.

Jeudi 6 juillet, dans l'émission "Complément d’enquête", Bourgui est revenu sur la polémique… expliquant même en avoir été l'instigateur. La raison de son courroux : une amitié déçue avec l'ancien Premier ministre, et une absence de réponse à un SMS envoyé juste après la victoire de Fillon à la primaire de la droite.

"Je lui envoie un texto : 'Cher François, j'aimerais bien passer cinq minutes avec toi pour te féliciter de vive voix et boire une bonne bouteille'. Aucune réponse". Quatre mois plus tard, il rappelle l'ancien chef du gouvernement. "Je dis, 'François, je ne comprends pas ton silence'. Il me dit : 'J'ai la tête sous l'eau, je n'ai pas le temps de te de voir'". Je me dis comment cet homme peut-il se comporter avec moi comme ça ? J'ai appuyé sur la gâchette".

Par ailleurs, le sulfureux avocat n'aurait pas du tout apprécié le comportement de Fillon avec un ancien chef de l'Etat, faisant partie de ses grands amis. "Il a été ignoble avec Sarkozy" condamne-t-il. "Qui touche à Sarkozy me touche". Richard Bourgi aurait évoqué le sujet avec l'ex-président en personne: "Je vais me le payer, je vais me le faire Nicolas, je ne veux pas que cet homme rentre à l'Elysée, il n'en est pas digne". Nicolas Sarkozy ne l'en aurait pas dissuadé.