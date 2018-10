Affaire Bygmalion : le renvoi devant un tribunal correctionnel de Nicolas Sarkozy a été confirmé

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Dans une autre affaire, celle "des écoutes", la cour d'appel a rejeté le recours de Nicolas Sarkozy contre le réquisitoire du parquet national financier. Ce dernier réclame son procès pour des soupçons de "corruption" d'un magistrat et "trafic d'influence".

Pendant l'examen des recours le 16 mai dernier, l'avocat de Nicolas Sarkozy s'était appuyé sur le fait qu'un seul des deux juges d'instruction avait signé l'ordonnance de renvoi. A l'époque, seulement le juge d'instruction Serge Tournaire avait signé, son confrère, Renaud Van Ruymbeke s'était abstenu, ce qui avait rendu possible les appels. "Ce désaccord manifeste, fait rarissime pour être souligné, illustre l’inanité de cette décision " avait estimé Thierry Herzog.

Nicolas Sarkozy est poursuivi pour avoir dépassé le plafond autorisé des dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros. Accusation qu'il réfute toujours.

La cour d'appel de Paris ce jeudi matin a annoncé le renvoi de Nicolas Sarkozy devant un tribunal correctionnel dans le cadre de l'affaire Bygmalion. La décision devait être rendue le 20 septembre mais a été finalement reportée. Thierry Herzog, l'avocat de l'ancien président de la République a annoncé un pourvoi en cassation après cette décision : "Une fois pris connaissance de l'arrêt, bien sûr, je saisirai la Cour de cassation pour qu'elle dise le droit". Un tel pourvoi retardant encore plus la tenue d'un éventuel procès dans cette affaire de dérapages financiers lors de la campagne présidentielle de 2012.

