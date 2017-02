Affaire Bygmalion : Nicolas Sarkozy fera appel de son renvoi en correctionnelle

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Plus d'informations à venir.

Pour rappel, les enquêteurs estiment que l'ex-chef d'Etat et son entourage ne pouvaient ignorer les dépassements considérables des dépenses, lors de sa dernière campagne électorale, qui avaient entrainé l'utilisation de fausses factures avec la société Bygmalion. En revanche, il n'est pas visé pour ces faux documents.

Le second juge saisi, Renaud Van Ruymbek, a décide de ne pas signer l'ordonnance de renvoi, ce qui devrait entrainer un appel de cette ordonnance. L’avocat de l’ancien président a annoncé qu’il ferait appel du renvoi.

Cette fois, Nicolas Sarkozy ne devrait donc pas échapper au procès. L'un des deux juges d'instruction, chargé de l'affaire Bygmalion, a décidé de renvoyer l'ancien président de la République en correctionnelle pour "financement illégal de campagne électoral." 13 autres personnes sont aussi concernées par ce renvoi dont les ex-dirigeants de Bygmalion Bastien Millot et Franck Attal. Jérôme Lavrilleux et Philippe Briand sont aussi concernés. Le juge Serge Tournaire suit donc les réquisitions du parquet, rendues en septembre dernier.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres