Affaire Business France : Munriel Pénicaud était "au courant de tout" selon une ancienne collaboratrice

Parmi les éléments appuyant ces dires, un mail datant de novembre 2015 et adressé à Muriel Pénicaud évoque qu'un budget de 300 000 euros sera mis sur la table pour la French Tech Night, bien qu'il soit obligatoire de procéder à un appel d'offres pour tout budget excédant 207 000 euros. Ce qui n'a pas été fait, Havas n'ayant pas été mis en concurrence.

Entendue jeudi par les juges, l'ancienne directrice de la communication de Business France, Fabienne Bothy-Chesneau, a assuré que Muriel Pénicaud était "informée de tout", contrairement à ce qu’assure la ministre depuis le déclenchement de l’affaire. "Muriel Pénicaud a toujours eu le même niveau d'information que moi en ce qui concerne tous les aspects d'organisation de cette soirée", a martelé Fabienne Bothy-Chesneau, convoqué aux fins de mise en examen pour le délit de favoritisme, par les juges d'instruction Renaud Van Ruymbeke, Dominique Blanc et Charlotte Bilger.

L'affaire Business France continue à planer au-dessus de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, mise en cause dans une affaire de délit de favoritisme lors de l'appel d'offre passé pour le déplacement d'Emmanuel Macron à Las Vegas.

