Affaire Benalla : Richard Ferrand ne "pense pas" qu'il y aura un remaniement du gouvernement à la rentrée

L'affaire Benalla va-t-elle faire des "victimes collatérales" au sein du gouvernement ? Va-t-on assister à un remaniement dans les mois à venir ?

Richard Ferrand, le président du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, pense le contraire. Il "ne pense" qu'il y aura de remaniement au gouvernement à la rentrée prochaine en conséquence de l'affaire Alexandre Benalla.

Richard Ferrand a également indiqué que Gérard Collomb a toujours sa place au sein du gouvernement, au ministère de l'Intérieur.

Richard Ferrand s'est exprimé à ce sujet dans le cadre d'une interview publiée sur le site du Monde.

"Un remaniement, non, je ne le pense pas.

Quand au ministre de l'Intérieur, il n'est en rien défaillant depuis qu'il est aux manettes".

Richard Ferrand a indiqué que la confiance devra néanmoins être restaurée auprès de l'opinion:

"c’est que tout ce tintamarre autour de ce fait divers a jeté la suspicion sur les acteurs démocratiques du pays et le fonctionnement des institutions. Ça signifie donc qu’il va nous falloir redoubler d’énergie pour bien expliquer ce que nous faisons. J’en veux à nos oppositions d’avoir surexploité de manière politicienne une faute individuelle qui ne remet nullement en cause le fonctionnement de l’Etat ou des institutions. Quand on jette la suspicion sur la République et ses responsables, c’est la démocratie qu’on affaiblit. Si, à la fin, les gens ont le sentiment que les responsables politiques ne sont pas réglos, mais aussi que la presse n’est pas crédible car elle en fait trop, c’est la démocratie qui perd deux fois".

Reste à savoir quelle sera la décision finale d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe sur le dossier sensible d'un éventuel remaniement après les remous de l'affaire Benalla.