Affaire Benalla : des pistolets non déclarés découverts au siège d'En Marche et les révélations à l'issue de la perquisition à son domicile

Il contenait les quatre armes de l'ancien chargé de mission de l'Elysée (un Glock 43, deux autres pistolets et un fusil Remington). Alexandre Benalla a expliqué que ces armes avaient "dû être emmenées dans un lieu sûr par une personne, mais ce n'est pas moi qui me suis occupé de cela".

Les enquêteurs ont retrouvé deux pistolets non déclarés rangés dans une armoire, dans le cadre de leur visite au siège de La République en Marche concernant la mise en examen de Vincent Crase. Ces armes se seraient ajoutées à celle que portrait Vincent Crase lors des manifestations.

La rédaction du Monde a dévoilé ce mercredi les premiers éléments d'enquête réunis après de multiples gardes à vue et suite à des perquisitions (au domicile d'Alexandre Benalla et à l'Elysée).

