Affaire Benalla : une majorité de français se disent "choqués" par les récentes révélations

Emmanuel Macron était en déplacement hier dans les Hautes-Pyrénées. Déplacement dont il a profité pour s'exprimer, face à la presse, au sujet de l'affaire Benalla. Face aux journalistes de BFM TV et C News, le président de la République a affirmé que les français ne parlaient pas de l'affaire, et qu'ils ne perdaient "pas la raison". Poursuivant, "Moi, personne ne m'a parlé de ce qui agite le landerneau". Fustigeant les journalistes il leur a reproché de "s'exciter" sur cette affaire. Aujourd'hui, il a maintenu cette même ligne, déclarant que l'affaire Benalla n'était qu'une "tempête dans un verre d'eau".

Pourtant, les français ne semblent pas si indifférents à l'actuelle polémique sur les actions et le rôle d'Alexandre Benalla à l'Elysée. Si Macron parle de "fadaises", un sondage réalisé par Elabe pour BFM TV a révélé, mardi, que 49% des personnes interrogées se disaient très choquées par ces révélations. Parmis les seuls électeurs de Macron au second tours des élections présidentielles, le taux de personnes "choquées" bondit à 71%.

Paris Match a ajourd'hui analysé la question en s'intéressant aux résultats de Google Trends. En recherchant plusieurs mots clés tels que "Benalla", "Macron", "Deschamps", "finale" ou encore "Mbappé" les journalistes ont observé que seul le mot "final" avait fait l'objet de plus de recherches que celui de "Benalla". Plus significatif encore, "Benalla" a fait l'objet de requêtes bien plus importantes que "Mbappé" dans le moteur de recherche. Ainsi, les français ne sont pas si indifférents à l'affaire Benalla..