Affaire Benalla : une information judiciaire ouverte

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Jusqu'à 30 degrés dimanche et plus encore ces prochains jours

Ils agressent le chauffeur et partent avec le taxi

En savoir plus

Le JDD révèle ce dimanche des éléments de la défense du gorille d'Emmanuel Macron. "Titulaire d'un master en droit, Alexandre Benalla a visiblement préparé sa défense", écrit le journal. Il a assuré en garde à vue que c'est à l'invitation de la préfecture de police qu'il s'est rendu comme "observateur" sur la manifestation et c'est son "référent" policier qui lui aurait fourni son casque, brassard et radio.

Le parquet a demandé à ce qu'Alexandre Benalla et Vincent Crase se voient interdire d'exercer une fonction publique ou une mission de service public et les trois policiers qui ont transmis des images de vidéo-surveillance ont interdiction d'exercer cette fonction.

Les cinq hommes ont été placé sous contrôle judiciaire et l'enquête a été confiée à un juge d'instruction. Elle porte notamment sur des faits de "violences en réunion" et "immixtion dans l'exercice d'une fonction publique".

Le parquet de Paris a annoncé dimanche l'ouverture d'une information judiciaire après les violences commises le 1er mai par Alexandre Benalla et Vincent Crase. Cinq hommes, Alexandre Benalla, collaborateur d'Emmanuel Macron, les trois policiers soupçonnés de lui avoir transmis des images de video-surveillance, et Vincent Crase, employé de LREM, ont été présentés ce dimanche à un juge d'instruction, après la fin de leur garde à vue, samedi soir

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres