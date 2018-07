Affaire Benalla : "Collomb ment", "un gag triste"... Les réactions politiques après l'audition du ministre de l'Intérieur en commission d'enquête parlementaire

C'est peu dire que Gérard Collomb n'a pas convaincu les députés. Ce lundi 23 juillet, le ministre de l'Intérieur était auditionné par la commission d'enquête parlementaire montée après l'affaire Alexandre Benalla.

En sortant de la salle de la commission des Lois, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) a évoqué "une mascarade, un gag triste". "C’est effarant, son rôle principal est d’être les yeux et les oreilles du pouvoir et il vient nous expliquer qu’il ne sait rien", a de son côté attaqué Danièle Obono (La France insoumise).

Également élu LFI, Jean-Luc Mélenchon s'est sans doute fendu de la réaction la plus virulente à l'encontre de l'ancien maire de Lyon.

"Cette commission est consternante. Collomb ment. Il dit qu’il ne connaît pas le poste de Benalla alors qu’il était déjà présent durant la campagne présidentielle, et que Collomb a joué un rôle majeur durant cette campagne. Et lorsqu’il dit qu’il n’a pas parlé de cette affaire avec Macron, on rêve… C’est une énormité de bobards", a-t-il lancé.

Olivier Faure (Parti socialiste), lui, a préféré ironiser sur l'audition du locataire de la place Beauvau : "On a appris une chose : le ministre de l’Intérieur est l’homme le moins informé de France", a-t-il estimé, ajoutant que Gérard Collomb avait "habilement" répondu, sans que cela "serve la vérité".