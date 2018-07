Affaire Benalla : les députés LR déposeront cette semaine une motion de censure du gouvernement

L'affaire Benalla prend toujours plus d'ampleur. Ce mardi 24 juillet, Christian Jacob, chef de file des députés Les Républicains, a annoncé que ses troupes vont déposer une motion de censure du gouvernement, ce qui devrait intervenir cette semaine, selon BFM TV. Le but de la manœuvre serait essentiellement l'organisation d'un débat et de "montrer leur mécontentement à l'égard du gouvernement", indique la chaîne d'information.

"Le gouvernement a failli", a estimé Christian Jacob lors d'une conférence de presse donnée ce mardi. Et d'ajouter : "Il n'est pas acceptable que le Premier ministre se défausse depuis 5 jours devant le Parlement".

BFM TV affirme en outre que seuls les élus Les Républicains devraient signer cette motion de censure. Une procédure qui a peu de chances d'aboutir, puisque les députés La République en Marche sont majoritaires à l'Assemblée nationale.