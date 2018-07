Affaire Benalla : le couple de la vidéo fait désormais l'objet d'une enquête préliminaire

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Le vendredi 27, c'est la plus longue éclipse lunaire du siècle !

En savoir plus

Ces deux personnes -lui cuisinier grec et sa conjointe une graphiste- n'avaient fait l'objet d'aucune poursuite suite aux violences du 1er mai.

Aujourd'hui, dans une lettre adressée au directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, le procureur de la République, François Molins, a demandé pourquoi les deux jeunes gens mis à terre et frappés par Alexandre Benalla n'ont pas fait l'objet d'une enquête. Suite au courrier, c'est désormais chose faite : le Parquet de Paris a ouvert ce soir une enquête préliminaire qui fait suite aux violences commises par le couple.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres