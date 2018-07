Affaire Benalla : la cote de confiance d'Emmanuel Macron en hausse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Hulot et Borne lancent une enquête sur les conditions d'alimentation de Montparnasse

Mais le scandale n'est pourtant pas sans effet. En effet, une plongée dans les résultats détaillés du sondage montre que le chef de l'Etat recule chez les personnes engagées politiquement : -1 point pour les sympathisants LFI-PCF, -3 pour les socialistes, -7 pour les sympathisants LR et même -7 chez les sympathisants de La République en Marche.

L'affaire Benalla, une catastrophe pour Emmanuel Macron ? Pas forcément. Le président de la République résiste bien : la preuve, il monte légèrement dans le baromètre Harris Interactive – Délits d'Opinion. 42% des personnes interrogées font confiance au chef de l'Etat, c'est-à-dire deux points de plus que son score du mois dernier dans le même baromètre. Le Premier ministre Edouard Philippe , totalement étranger à l'affaire, bénéficie exactement de la même progression, à 42%.

