Affaire Baupin : le parquet classe sans suites

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Vidéo. Hooliganisme: le ministère de l'Intérieur hausse le ton et promet d'être plus sévère

France: l’enquête pour agression et harcèlement sexuels sur le député Denis Baupin classée sans suite à cause de la prescription

Disparus d’Orvault. Les corps des victimes démembrés et disséminés

En savoir plus

Pour rappel, une enquête préliminaire avait été ouverte le 10 mai dernier après de multiples témoignages contre l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale, notamment relayés dans Mediapart et France Inter.

Finalement, l'écologiste Denis Baupin ne passera pas par la case prison. Le parquet a décidé de classer l'affaire sans suites, en raison de la prescription des faits. "A l’issue de l’ensemble des investigations, il apparait que les faits dénoncés, aux termes de déclarations mesurées, constantes et corroborées par des témoignages, sont pour certains d’entre eux susceptibles d’être qualifiés pénalement. Ils sont cependant prescrits", précise le parquet dans un communiqué.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres