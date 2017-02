Affaire des assistants parlementaires : nouvelle perquisition au siège du FN

Des enquêteurs perquisitionnent, ce lundi soir, le siège du Front national à Nanterre dans le cadre de l'affaire dite des assistants parlementaires, rapporte BFMTV. Il y a plusieurs mois, le Parlement européen a saisi la justice française afin de vérifier la réalité des activités de deux attachés parlementaires dédiés à Marine Le Pen, Thierry Légier et Catherine Griset. Les disques durs des ordinateurs de ces derniers auraient été saisis par les enquêteurs. Des auditions devraient avoir lieu dans les prochains jours.

De son côté, le FN a dénoncé, dans un communiqué, "une opération médiatique" destinée à "nuire à Marine Le Pen". "Pour la seconde fois a lieu une perquisition des mêmes bureaux, s’agissant des mêmes faits présumés, ce qui confirme que la première perquisition a été infructueuse", écrit le parti. Pour le FN, "il s’agit à l’évidence d’une opération médiatique dont le seul but est de tenter de perturber le bon déroulement de la campagne électorale présidentielle et de tenter de nuire à Marine Le Pen au moment même où sa candidature effectue une importante percée dans les intentions de vote, notamment pour le second tour".

Une information judiciaire a été ouverte le 15 décembre pour "abus de confiance" et recel de ce délit, "escroqueries en bande organisée", "faux", "usage de faux" et "travail dissimulé". Elle fait suite à une enquête conduite depuis mars 2015 par le parquet, qui avait été saisi par le Parlement européen.