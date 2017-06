Affaire des assistants parlementaires : Marine Le Pen mise en examen pour abus de confiance

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Athlétisme: "il a fallu que je me reconstruise", indique Renaud Lavillenie

Un surveillant de la prison de Saint-Quentin-Fallavier pris en otage par un détenu France Bleu Isère et France Bleu

Athlétisme: "il a fallu que je me reconstruise", indique Renaud Lavillenie

La Chine bannit l'homosexualité et l'adultère des vidéos

Marine Le Pen avait tout d'abord refusé de rencontrer les juges : la nouvelle députée FN du Pas-de-Calais avait invoqué le 10 mars son immunité d'eurodéputée pour rejeter une première convocation des juges, avant d'indiquer qu'elle répondrait favorablement à leur demande après les élections présidentielle et législatives.

"Conformément à ses engagements pris pendant la campagne présidentielle, Marine Le Pen s'est rendue aujourd'hui (vendredi) à la convocation des juges qui l'ont, comme envisagé, mise en examen", a déclaré Me Rodolphe Bosselut, précisant que sa cliente allait déposer un recours "dès lundi" contre cette mise en examen qui, selon elle, viole le principe de la séparation des pouvoirs.

Mise en cause dans une enquête sur les assistants parlementaires d'eurodéputés du Front national au parlement européen, Marine Le Pen a été mise en examen ce vendredi pour abus de confiance, après avoir été convoquée par les juges en charge du dossier, a indiqué son avocat Me Rodolphe Bosselut.

