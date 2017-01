Affaire des assistants parlementaires : Marine Le Pen dénonce une procédure "menée par [ses] adversaires politiques"

Deux lettres de recouvrement et une information judiciaire ouverte à Paris. Marine Le Pen est aux prises avec une affaire gênante et une ardoise de 340 000 euros au parlement européen. Une somme que l'institution a bien l'intention de récupérer. Pour rappel, elle est accusée d'avoir utilisé l'argent de l'Union européenne afin de payer deux de ses "assistants". Selon une enquête de Marianne et Mediapart, l’Office européen de lutte antifraude estime que les deux personnes concernées travaillaient en fait pour le compte du Front national et a donc engagé depuis août une demande de recouvrement auprès du Parlement européen.

Invitée sur le plateau de TF1, ce samedi midi, Marine Le Pen a balayé ces accusations et critiqué une procédure "menée par [ses] adversaires politiques (…) Si vous essayiez de me joindre, [mon assistante] devrait vous raccrocher au nez au prétexte que vous voulez contacter la président du FN et pas la députée européenne ? Ca n'a pas sens" a-t-elle tancé. "Le Parlement, c'est une institution politique. Nous les gênons beaucoup. Ils ont dit qu'ils auraient notre peau et nous allons les combattre. Ils sont à la fois juge et partie et décident de condamner".