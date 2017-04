Affaire des assistants parlementaires : la levée de l'immunité de Marine Le Pen demandée

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

"Alliance bolivarienne": L'équipe Mélenchon parle de "caricature" et de "mauvaise foi"

Une pénurie de chips provoque la ruée et une augmentation des prix, au Japon

Seine-et-Marne. Des tirs entre gendarmes et voleurs de capsules de café

En savoir plus

En effet, elle refuse de se rendre à leurs convocations. Fin février, convoquée par la police dans le cadre d'une audition libre, la frontiste a refusé de s'y rendre, protégée par son immunité parlementaire. Une deuxième fois, début mars, les juges d'instruction ont voulu l'entendre et n'ont pas réussi à la faire venir. Si l'immunité est levée par le Parlement européen, la candidate frontiste sera contrainte de se présenter aux convocations.

Les juges d'instruction, en charge de l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif de plusieurs assistants FN auprès d'eurodéputés, ont demandé la levée de l'immunité parlementaire de Marine Le Pen, rapportent Europe 1 et France Inter. L'examen de cette demande, qui au Parlement européen fait l'objet d'un vote en séance plénière, prend en général plusieurs mois. Les juges d'instruction ne s'attendaient donc pas à ce qu'elle aboutisse avant l'élection présidentielle. Il n'est même pas sûr qu'une réponse positive leur permette d'entendre la présidente du Front nationale avant le mois de juin.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres