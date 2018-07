Affaire Alexandre Benalla : le Parti Socialiste, le Parti Communiste et la France Insoumise vont déposer une motion de censure commune

L'opposition à l'intention de faire bloc face à Emmanuel Macron et à la République en marche. La motion de censure sera soutenue par de nombreux groupes à l'Assemblée.

La Nouvelle Gauche (PS), le GDR et la France Insoumise vont déposer une motion de censure commune contre le gouvernement sur l'affaire Benalla. Elle sera défendue et portée dans l'hémicycle ce mardi par le député André Chassaigne du Parti Communiste. Les députés en question et de ces différents groupes ont confirmé cette information à l'AFP.

"Nous avons débouché sur un texte commun (...) André Chassaigne défendra le texte mardi", selon des précisions du député PCF, Sébastien Jumel, à l'issue d'une réunion des trois présidents de groupe.