Affaire Benalla : l'étrange disparition pendant deux jours de Myriam, sa future épouse, a donné des sueurs froides aux enquêteurs

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Eliminatoires CAN 2019 : Aliou Cissé s'attend à un match difficile contre les Baréas

Marche patriotique et pacifique des partisans du candidat Soumaila Cissé demain samedi Défient-ils l’ordre républicain? - Mali Demain - 24 aout 2018

Séisme de magnitude 7,1 à la frontière entre Pérou et Brésil, pas de victimes

Travaux non-déclarés, conflit d'intérêts... On vous résume les trois affaires qui plombent Françoise Nyssen

Myriam est donc devenu un témoin privilégié dans le cadre de la disparition du coffre-fort. Afin de la retrouver, les enquêteurs ont déployé les grands moyens. Des fichiers de police ont été consultés, des réquistions bancaires ont été effectuées. Les policiers se sont lancés également en quête de l'identification de son véhicule et dans des études de PV. Ils parviendront finalement à la trouver grâce à la géolocalisation.

Les enquêteurs souhaitaient obtenir le témoignage de Myriam pour une raison bien particulière. Elle est la seule à détenir les clés de l'appartement ultra-sécurisé du couple à Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, selon des précisions de Benalla aux forces de l'ordre. C'est au coeur de ce logement que se trouvait notamment le coffre-fort d'Alexandre Benalla qui a disparu. Ce coffre contenait les armes de Benalla et des éléments utiles à l'enquête.

"Ma femme, à cette heure, est certainement partie à l'étranger se reposer et fuir les journalistes avec notre bébé".

Dès les premiers instants de sa garde à vue, Alexandre Benalla s'est montré peu coopératif au sujet de Myriam. Il a notamment refusé de dire où elle se trouvait et il a également refusé de fournir ses coordonnées à la police afin de "la protéger" selon lui.

Le tourbillon médiatique et judiciaire, à la suite de la publication de la vidéo des incidents de la place de la Contrescarpe par la rédaction du Monde, a malheureusement eu raison de ce projet romantique. La cérémonie a effectivement été reportée à la suite de la garde à vue d'Alexandre Benalla.

Le vendredi 20 juillet 2018 devait être le plus beau jour de la vie d'Alexandre Benalla. L'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron devait en effet épouser, à cette date, la femme avec laquelle il partage sa vie, Myriam.

