Aéroports : Orly et Roissy continuent de décevoir les voyageurs

Peut mieux faire ! "Malgré de réelles ambitions et de nets progrès, de nombreux critères (restauration, zones de confort…) continuent de décevoir" dans les aéroports français, écrit l'UFC Que choisir, qui a publié mardi les résultats de sa traditionnelle enquête de satisfaction sur les aéroports.

Première ou dernière image que de nombreux voyageurs ont de la France, les deux aéroports parisiens font face à un important impératif de qualité.

Ils apparaissent pourtant en bas du tableau des aéroports de plus de 15 millions de passagers publié par l'association, à la 29e place (Paris-Orly) et 31e place (Paris-CDG) sur 32, avec respectivement des notes de 13,9 et 13,7/20.

Les deux aéroports sont appréciés pour la qualité du téléaffichage (15,1/20), mais sont critiqués sur la qualité des bars et des restaurants (un mal qui touche l’ensemble des aéroports, comme le montre notre enquête) et sur les zones de repos ou d’attente, qui ne satisfont pas les passagers (nombre de sièges, présence de prises, etc.).

Du côté des aéroports recevant moins de 15 millions de passagers, Porto est largement premier avec 16,5/20. Toulouse-Blagnac, Nice-Côte d'Azur, Nantes-Atlantique, Lyon-Saint-Exupéry et Bordeaux-Mérignac s'en sortent plutôt bien, autour des 14/20.