Aéroport de Nice : une enquête ouverte après un "incident grave"

C'est une erreur qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Dans la nuit du 6 novembre, un avion de ligne portugais a tenté de décoller depuis le "taxiway" de l'aéroport de Nice. Cette voie de circulation, parallèle à la piste d’envol, n'est pas faite pour les décollages ou atterissages : il s'agit d'une voie utilisée pour le roulage, la phase où l'avion se déplace entre son point de stationnement et le point d'arrêt. Elle peut aussi permettre le déplacement des avions entre diverses zones de l'aérodrome telles que celles dédiées à la maintenance, à l'avitaillement, au dégivrage, etc..

L’avion, un Embraer ERJ 190 de la Companhia Portuguesa de Transportes Aereos S.A qui peut embarquer une centaine de passagers, s’est aligné sur une voie de circulation parallèle à la piste d’envol puis a commencé la procédure de décollage. Il a été interrompu in extremis alors que sa vitesse atteignait déjà 170 km/h. "Le contrôleur détecte l'erreur quelques secondes après le début du roulement et demande à l'équipage d'interrompre le décollage", précise le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile (BEA). L'incident n'a fait ni dégâts, ni blessés.

Cet incident, qualifié de "grave" et extrêmement rare, fait l’objet d’une enquête du BEA. L'aéroport de Nice a indiqué que "le balisage des pistes était en parfait état de fonctionnement ce jour-là". La voie U de l’aéroport de Nice est une ancienne piste de décollage, précise France 3. Elle est donc plus large que les taxiways standards, ce qui peut expliquer la confusion.