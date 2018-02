Les actes racistes, antisémites et antimusulmans en baisse en 2017

Des actions violentes en augmentation mais moins d'actes racistes, antisémites et t antimusulmans en 2017. C'est ce qu'a annoncé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Après un sensible recul en 2016, le bilan fait apparaître une nouvelle décrue l'année dernière avec 950 faits recensés contre 1128 en 2016 (-16% en un an). Les actes antimusulmans ont connu la plus forte baisse (-34,5%, avec 121 faits).

En revanche, le ministère de l'Intérieur s'inquiète de l'augmentation "préoccupante" des actions violentes, notamment celles à caractère antisémite, passées de 77 en 2016 à 97 l'an passé.

Le bilan est également contrasté concernant le nombre d’atteintes aux sépultures et aux lieux de culte chrétiens et musulmans.

Après une hausse continue depuis 2008, les établissements religieux ont été moins ciblés (-7,5% avec 978 faits recensés). Si les lieux chrétiens restent majoritairement ciblés, ils le sont nettement moins qu'en 2016. Une baisse également visible pour les lieux de cultes musulmans. C'est en revanche l'inverse pour les établissements juifs, avec une augmentation de 22% (bien que leur nombre reste marginal, avec 28 cas).