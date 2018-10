Aciérie d'Ascoval : les salariés votent la reprise du travail

Les salariés d'Ascoval, en grève depuis plus d'une semaines qui bloquaient l'aciérie du Nord depuis maintenant plus d'une semaine ont voté ce mercredi en assemblée générale la reprise du travail à compter de lundi a annoncé Bruno Kopczynski, porte-parole de la coordination syndicale.

Quelques heures après une réunion des acteurs du dossier à Bercy où le gouvernement et le cabinet d'experts ont jugé la proposition de reprise du groupe Altifort comme "solide et viable" malgré les "fragilités" qui persistent, le responsable syndical a expliqué qu' "on nous ouvre une chance, on ne peut pas la laisser passer.

Il faut aller jusqu'au bout." La décision a été prise à l'unanimité selon le porte-parole.

Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie a salué "l'esprit de responsabilité des salariés d'Ascoval". Sur Twitter, elle assure que "Le gouvernement travaille d'arrache-pied pour trouver une solution et assurer un avenir aux salariés. Notre parti pris, c'est de donner toutes ses chances à l'offre d'Altifort".

" Le sentiment général qui ressort, c'est la crainte de se faire rouler une nouvelle fois dans la farine" a-t-elle ajouté en se disant "plus que jamais" optimiste sur une issue favorable.

Le porte-parole Bruno Kopczynski a expliqué : "On essaie de faire tout ce qu'il faut. Encore une fois, c'est juste une étape, il n'y a pas de garantie qu'au bout, ça passera" en précisant que la reprise du travail se fait "pour les "4-5 semaines demandées par Bruno Le Maire".