Accusé d'insultes racistes, le n°2 du FNJ quitte "ses activités politiques"

Le numéro 2 du Front national de la jeunesse (FNJ) démissionne. Accusé d'avoir tenu des propos racistes à l'encontre d'un vigile, Davy Rodriguez a annoncé lundi soir sa volonté de quitter ses "activités politiques".

"Même si cette vidéo tronquée ne montre pas les incidents de la nuit, il est évident que rien ne saurait justifier de tels propos, si je les ai tenus, et qui sont à l'opposé de tout ce en quoi je crois" a-t-il soutenu dans un communiqué publié notamment sur Twitter. Et d'ajouter : "En tout état de cause, ne souhaitant pas causer de tort au parti pour lequel j'ai eu l'honneur de militer, je démissionne dès ce jour de toutes mes activités politiques". Lundi soir, Marine Le Pen avait indiqué : "Compte tenu de la situation il sera, selon la jurisprudence qui est appliquée sous ma présidence, très probablement exclu du Front national".

Dans une vidéo mise en ligne samedi soir, Davy Rodriguez est aperçu à la sortie d'un bar à Lille, visiblement agité. Sur ces images, le numéro 2 du FNJ semble prononcer : "Espèce de nègre de merde", à l'endroit d'une tierce personne. Dimanche, l'homme avait nié "formellement" avoir tenu ces propos. Il avait affirmé que la vidéo était "un pur montage".