Accusé d'agression sexuelle par la fille d’Eric Besson, Pierre Joxe exige "des excuses écrites et publiques"

Mercredi 18 octobre, Ariane Fornia, la fille d'Eric Besson, l'ex-ministre UMP sous la présidence de Nicolas Sarkozy, a affirmé sur son blog avoir été agressée par un ancien ministre de François Mitterrand, Pierre Joxe. Dans un billet intitulé "#Moiaussi: pour que la honte change de camp", elle a expliqué que les faits se sont déroulés dans le rang "VIP" de l'Opéra Bastille à Paris, en 2010. "La représentation commence. Et au bout de dix minutes, le vieux monsieur a sa main sur ma cuisse", a affirmé la romancière qui avait à l'époque 20 ans.

"Je me dis qu'il doit être très âgé, perturbé. Je le repousse gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois. Il commence à remonter ma jupe. Il glisse sa main à l'intérieur de ma cuisse, remonte vers mon entrejambe. J'enlève sa main plus fermement et je pousse un cri d'indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main". Après avoir annoncé qu’il prendra du temps pour réfléchir à ces accusations, Pierre Joxe est sorti de son silence et a dénoncé dans une "mise au point" ce 6 novembre "un tissu de contre-vérités".

"Les contradictions qui minent ce récit le discréditent entièrement"

Dans une déclaration écrite à l'AFP, il revient sur ce qu'il qualifie de "dénonciation calomnieuse" et "scandaleuse", dont "l'inanité (...) résulte d'abord de son invraisemblance même". Puis, pour prouver son innocence, il décortique le récit d’Ariane Fornia. "Les contradictions qui minent ce récit le discréditent entièrement", lance Pierre Joxe, en affirmant n'avoir été qu'une fois à l'Opéra Bastille "à l'époque évoquée", pour "une représentation de L'Or du Rhin" de Richard Wagner. "J'ai fait vérifier que ce soir-là, comme toujours depuis sa création, L'Or du Rhin a été exécuté sans entracte", note Pierre Joxe, avant de souligner que, dans sa description, Ariane Fornia "raconte l'arrivée de son père 'à l'entracte'".

En outre, il revient sur les propos de la jeune femme qui disait qu'elle n'"arriv(ait) pas à (s)e concentrer sur la mort des Dieux et les vocalises de la cantatrice". "Il n'est pas question de la 'mort des Dieux' dans L'Or du Rhin", rétorque Pierre Joxe, précisant qu’"on n'y entend pas non plus de 'vocalises'". "Je suis sûr que tout lecteur attentif et de bonne foi de son texte jugera le prétendu 'témoignage' de Mme Besson pour ce qu'il est, à savoir un tissu de contre-vérités, une fantasmagorie forgée pour son blog 'littéraire', mais surtout une incompréhensible agression", fustige Pierre Joxe.

"Des excuses écrites et publiques"

Il annonce finalement qu’il ne portera pas plainte et ne demandera "nulle réparation" à la jeune femme et à son père. Toutefois, il exige "des excuses écrites et publiques, en particulier aux journaux qui l'ont diffusée sans vérification". "Le dommage que j'ai subi, car il existe, est purement moral et finalement assez limité car, heureusement pour moi et pour mes proches, parmi toutes celles et ceux qui me connaissent, personne n'a cru un instant à cette invraisemblable 'soirée à l'Opéra'", ajoute encore Pierre Joxe.