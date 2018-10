Accusations de viol contre Cristiano Ronaldo : les sponsors prennent leur distance

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Allemagne: des milliers de manifestants disent "non au charbon"

14:29 | LOOK Le casque colonial de Melania Trump, en visite au Kenya, crée la polémique

En savoir plus

Encore plus inquiétant, l'action de la Juventus a plongé de près de 10% à la Bourse de Milan.

EA Sports, éditeur du jeux vidéo Fifa explique suivre "la situation de près car nous attendons des sportifs qui sont en couverture de nos produits et de nos ambassadeurs qu'ils se comportent d'une manière conforme aux valeurs d'EA".

Par contre, du côté des sponsors, le son de cloche est différent. Le porte-parole de Nike a expliqué que la firme est "profondément préoccupée par ces accusations inquiétantes et continuerons de suivre de près la situation

La Juventus, le club auquel appartient le footballer a décidé de soutenir son joueur en déclarant sur Twitter: " Cristiano Ronaldo a montré son grand professionnalisme et son dévouement au cours des derniers mois, ce qui est très apprécié par tout le monde à la Juventus. Les faits incriminés remontant à presque dix ans ne changent pas cette opinion qui est partagée par tous ceux qui sont entrés en contact avec ce grand champion".

L'avocat de la star portugaise a déclaré qu'il allait attaquer le média en justice pour ce qu'il considère être "l'une des plus grandes violations de la protection de la vie privée de ces dernières années" ajoutant que "l'article est clairement illegal".

Après la publication dans Der Spiegel, Cristiano Ronaldo a de son côté d'abord réfuté les accusations sur son compte twitter et engagé un ténor du barreau de Las Vegas, David Chesnoff.

Une américaine de 34 ans a accusé la star mondiale du football Cristiano Ronaldo de l'avoir violée en 2009 à Las Vegas. La présumée victime s'est exprimée dans le très sérieux journal allemand Der Spiegel après avoir porté plainte dans le Nevada le 27 septembre dernier, encouragée di-elle par le mouvement #MeToo. A l'époque des faits, Kathryn Mayorga avait dénoncé les faits à la police et avait fait l'objet d'un examen médical sans toutefois révéler le nom du présumé violeur. Elle s'était contentée de parler d'un "joueur de football célèbre".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres