Accusations contre Tariq Ramadan : l'un de ses alibis tombe à l'eau

L'affaire se corse pour Tariq Ramadan. Alors que le théologien accusé de viol assurant, réservation d'avion à l'appui, qu'il n'avait pas pu commettre les faits dont l'accuse l'une des plaignantes, le 9 octobre 2009 à Lyon, des vérifications montrent qu'il était bien dans la capitale des Gaules à l'heure où le viol a été commis.

Selon la défense de Tariq Ramadan, il aurait pris un vol partant de Madrid et arrivant à Lyon à 18h35. Or, selon un dossier de réservation publié ce vendredi par le site d’informations Muslim Post et consulté par Libération, le vol de la compagnie Iberia emprunté par Tariq Ramadan avait une arrivée prévue à 11h15.

La deuxième femme a avoir porté plainte fin octobre contre Tariq Ramadan affirme qu'elle a été violée deux ou trois heures avant la conférence qu'il tenait le soir même vers 20h30, à Lyon. Tariq Ramadan s'y serait présenté à 21 heures, selon le leader musulman Abdelaziz Chaambi, l'un des fondateurs de Union des jeunes musulmans, organisatrice de l'évènement.

"Cet alibi n'était en fait qu'un mensonge. On nous annonçait l'alibi du siècle, cela s'est lamentablement dégonflé en à peine une poignée de semaines", commente dans Libération l'avocat de la plaignante, surnommée "Christelle". L'avocat de Tariq Ramadan Me Yassine Bouzrou, assure de son côté n'avoir vu "aucun élément à ce sujet dans le dossier d'instruction".

Tariq Ramadan est incarcéré pour viol depuis le 2 février à la prison de Fleury-Mérogis.