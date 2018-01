Accusation de viol visant le ministre Gérald Darmarin : le parquet rouvre une enquête

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

En savoir plus

Cette dernière lui a conseillé de renvoyer un courrier au parquet de Paris, indiquant qu'elle souhaitait être entendue. L'enquête a donc été rouverte le 22 janvier et la plaignante entendue le 25 janvier. La femme, âgée de 46 ans, accuse le ministre de l'avoir violée en mars 2009, dans une chambre d'hôtel, en échange d'une intervention dans un dossier judiciaire la concernant. Il était à l'époque chargé de mission des services juridiques de l'UMP.

"Elle ne voulait pas y aller toute seule et elle subissait une intimidation de la part de son entourage", a indiqué à franceinfo son avocate, Elodie Tuaillon-Hibon.

Mais le parquet de Paris a finalement rouvert une enquête sur ces accusations, ont appris ce samedi France Info et Le Monde.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin avait pris les devants : mi-janvier, il avait annoncé avoir été accusé d'abus de faiblesse, "voire de viol", après sa nomination à Bercy. "Une lettre de dénonciation calomnieuse, une lettre infâme me concernant, a été donnée au garde des Sceaux", avait-il révélé à France Info, précisant que l'enquête qui a suivi a été classée sans suite.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres