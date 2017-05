Un accueil chaleureux pour Emmanuel Macron à Berlin

Alors qu'il vient de nommer son Premier ministre en la personne de Edouard Philippe, Emmanuel Macron est en déplacement en Allemagne pour rencontrer Angela Merkel. En faisant ce choix, il suit l'exemple de ses prédécesseurs qui ont eux aussi réservé leur premier déplacement au pays des Lands.

C'était annoncé, et sans surprise, l'accueil a été chaleureux de la part de la chancelière allemande envers le président français. Les deux chefs d'Etat passeront une heure en tête à tête avant de tenir une conférence de presse et s'en suivra un dîner avec leurs plus proches collaborateurs.

Comme le note le journal Le Monde, Emmanuel Macron est déjà venu en Allemagne deux fois pendant sa campagne, avait rencontré des acteurs de tout bord politique et sétait allé se recueillir sur les lieux de l'attentat sur un marché de Noël quelques semaines plus tôt.

Discuter, mais de quoi ?

Les conseillers d'Emmanuel Macron avec leurs homologues allemands avaient déjà préparé leurs dossiers avant même que la campagne présidentielle en France ne se termine soulève Le Point. Plusieurs accords sont en discussion, dont notamment sur la défense et la sécurité aux frontières de l'Europe, la création d'un fond européen de défense, l'idée d'un budget de la zone euro (qui ne suscite pas l'enthousiasme outre-Rhin) ou encore la création d'un Parlement de la zone euro (qui lui a meilleure presse) sont autant de sujets de discussion que les deux chefs d'Etat aborderont.