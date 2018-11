Accréditation de Jim Acosta : CNN attaque la Maison Blanche

La chaîne américaine a pris une importante décision afin de défendre son correspondant en chef à la Maison Blanche. Jim Acosta avait été moqué et menacé verbalement par Donald Trump lors d'une récente conférence de presse. Le président américain avait vivement interpelé le journaliste, verbalement :

"Vous êtes très impoli et une personne horrible !"

CNN a donc décidé d'attaquer en justice la Maison Blanche ce mardi 13 novembre. Cette annonce a été faite en direct.

"CNN a assigné l'administration Trump en justice devant un tribunal fédéral de Washington. Elle demande la réinstauration de l'accréditation de son correspondant en chef à la Maison Blanche Jim Acosta.

"

Cette décision intervient une semaine après le retrait de l'accréditation de Jim Acosta après un échange houleux avec Donald Trump.

La Maison Blanche avait annoncé, jeudi dernier, le retrait de l'accréditation de Jim Acosta.

Les relations sont tendues entre CNN et le président américain depuis de nombreux mois. Les sympathisants du président américain conservateur affichent également leur hostilité envers la chaîne de télévision. Le dernier exemple en date concerne le principal suspect dans les envois de colis suspects. Son véhicule arborait des stickers avec des insultes contre CNN.

L'association des journalistes de la Maison Blanche soutient CNN dans cette affaire.

This morning, CNN filed a lawsuit against @realDonaldTrump and top aides. The White House has violated CNN and @Acosta's First Amendment rights of freedom of the press and Fifth Amendment rights to due process. Complaint: https://t.co/43oX6L8xA7 pic.twitter.com/RvJ0Cgh6oi

— CNN Communications (@CNNPR) 13 novembre 2018