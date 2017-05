Accord de Paris : Donald Trump prendra "sa décision finale" la semaine prochaine

Fidèle à ses habitudes, c'est par Twitter que Donald Trump a annoncé une décision qui met la planète entière en tension. Climato-sceptique assumé, le président américain a déclaré sur le réseau social qu'il prendra finalement "sa décision finale sur l'accord de Paris la semaine prochaine."

I will make my final decision on the Paris Accord next week! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 mai 2017

Le lobbying des chefs d'Etats étrangers a d'ailleurs été important, lors de ce G7. Et peut-être sans avancée majeure, si l'on en croit la chancelière allemande Angela Merkel. "Toute la discussion sur le climat a été très difficile, pour ne pas dire très insatisfaisante" a-t-elle déclaré. "Nous avons ici une situation à six contre un, ce qui signifie qu'il n'y a encore aucun signe quant à savoir si les Etats-Unis resteront ou non dans l'accord de Paris." Un peu plus tôt, c'est l'Elysée qui actait "l'absence de position commune avec les Etats-Unis" sur ce sujet.

