Accord Hamon-Jadot : l'investiture de Cécile Duflot rend les socialistes parisiens "hystériques"

L'écologiste Yannick Jadot a annoncé, jeudi soir, son retrait de la course présidentielle, au profit du socialiste Benoît Hamon. L'accors signé entre les deux partis contient une composante écologique, puisque Benoît Hamon s'est notamment engagé à une mise en œuvre d'une sortie progressive et intégrale du nucléaire d'ici 25 ans, mais aussi politico-politicienne : 40 circonscription ont été réservées à Europe écologie - les Verts. C'est-à-dire que le PS n'y présentera pas de candidat.

Parmi ces circonscriptions, la 6e de Paris, où a été élue en 2012 Cécile Duflot. L'ancienne ministre du Logement sera donc à nouveau candidate sous la bannière Verts-PS pour les législatives de juin 2017.

Mais, problème : les militants socialistes y ont investi, en décembre, leur propre candidate, l'avocate et conseillère de Paris Nawel Oumer.

La "désinvestiture" de Nawel Oumer sera examinée en mars lors d'un conseil national du PS. Mais s'y pliera-t-elle ? "Elle me dit qu'elle ira jusqu'au bout, quitte à partir en dissidence. Mon sentiment est qu'elle attend de voir jusqu'où ça va", explique à FranceTVinfo un de ses proches. Il faut dire que, déjà en 2012, les socialistes parisiens n'avaient pas apprécié le parachutage de Cécile Duflot dans cette circonscription. Et depuis, les relations ne se sont pas améliorées... ""Elle a eu une attitude très dure face au gouvernement, ce qui est mal passé auprès des militants. Elle a fait de la rupture avec le PS sa stratégie de campagne. On trouve un peu fort de café qu'elle nous demande à présent de la sauver. Car c'est de cela qu'il s'agit : si elle y allait, Nawel Oumer pourrait gagner", explique un bon connaisseur de la situation parisienne.

L'accord énerve d'autant plus les socialistes parisiens qu'il ne prévoit pas de réciprocité : les socialistes ne présenteront pas de candidats face aux Verts dans 40 circonscriptions, mais ces derniers ne s'y priveront pas ailleurs. Par exemple, le porte-parole des Verts Julien Bayou fait campagne contre la socialiste Seybah Dagoma dans la 5e circonscription de Paris. Et la militante féministe Caroline de Haas, initiatrice de la pétition contre la loi Travail, est soutenue par EELV pour se présenter dans la 18e circonscription de Paris contre... Myriam El Khomri, qui a porté la loi Travail. Ambiance assurée !