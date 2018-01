Accord de gouvernement en Allemagne : la presse et les électeurs de gauche sceptiques

Si Angela Merkel a réussi à trouver un accord, le flou persiste sur la situation politique en Allemagne. Après l'annonce d'une nouvelle grande coalition entre les conservateurs de la CSU et le parti du SPD (social-démocrate), la chancelière allemande a évoqué "un nouveau départ pour l'Europe". "Je suis heureux et satisfait que madame Merkel puisse avancer vers un gouvernement de coalition qui sera utile et qui est attendu par l'Europe et la France" a d'ailleurs réagi Emmanuel Macron.

Mais les journaux d'outre-Rhin ne sont pas tendres envers la dirigeante allemande. "Où est donc Merkel", s'interroge le magazine Der Spiegel.

Quant au Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), il estime que "l'ère Merkel semble toucher à sa fin". De leur côté, les électeurs de gauche se montrent, eux, particulièrement circonspects, Selon un sondage publié par Der Spiegel, seuls 42% d'entre eux approuvent cet accord.

