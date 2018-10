C'est Djamel Ould Abbes, le chef du FLN, qui annoncé la nouvelle: Abdelaziz Bouteflika sera candidat à sa propre réélection en 2019. Agé de 82 ans, le président algérien est à la tête du pays depuis 1999. Victime d'un AVC en 2013, il ne fait plus que de rares apparitions, ne se déplace qu'en fauteuil roulant et ne s'est plus exprimé en public depuis lors.

Le président est algérien est pressé par son camp depuis six mois pour se représenter. Djamel Ould Abbès répète qu’il considère que le bilan d’Abdelaziz Bouteflika est très positif et a tenu à démentir les affirmations selon lesquelles il ne serait plus en état de gouverner le pays.

S'il était réélu, Abdelaziz Bouteflika entamerait son cinquième mandat, un record pour l'Algérie.