Abandon de Notre-Dame-des-Landes : Manuel Valls évoque "une erreur"

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Dans le sud irakien, les conflits tribaux effraient familles et policiers

VIDÉO - Le pape François marie une hôtesse de l'air et un steward par 11.000 mètres d'altitude

En savoir plus

Interrogé sur l’inaction du précédent quinquennat concernant ce dossier, l'ancien Premier ministre a assuré qu’en septembre 2012 et à l’automne 2016, il avait souhaité évacuer la Zad mais que François Hollande, Jean-Marc Ayrault ou encore Bernard Cazeneuve l’en avait empêché. "Je pense que ça a été une erreur et qu'il aurait fallu le faire à ce moment-là pour faire vivre l'autorité de l'Etat" a-t-il confié.

Et de poursuivre : "c'est une décision qui est contraire à un choix qui avait été celui des habitants en juin 2016, il y a eu un choix qu'il aurait fallu respecter".

L’abandon du projet d’aéroport Notre-Dame-des-Landes fait des déçus, même dans la "majorité". Au micro de RTL ce vendredi, Manuel Valls a estimé que cette décision "était une erreur". Pour le député de l'Essonne, qui siège à l'Assemblée nationale dans le groupe des marcheurs, "ce projet était indispensable pour la métropole de Nantes, pour la région Pays de la Loire et la Bretagne. À partir du moment où il est abandonné, il faudra trouver des compensations".

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres