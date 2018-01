8 Français sur 10 croient au moins à une "théorie du complot"

79% des Français croient au moins à une "théorie du complot", selon une étude de la Fondation Jean-Jaurès et du site Conspiracy Watch, "l'Observatoire du conspirationnisme", en lien avec l'Ifop et dévoilée par franceinfo, dimanche 7 janvier. Concrètement, ils sont 18% à croire à une seule théorie du complot, 14% à deux théories, 13% à trois, 9% à quatre et 25% à plus de cinq. Selon cette étude, les jeunes de moins de 35 ans seraient plus sensibles aux théories du complot que leurs aînés (21%, contre 11%).

Le sida, les vaccins, la CIA, le terrorisme, l’élection présidentielle…

Par exemple, 32% des sondés estiment que le sida a été créé en laboratoire et testé sur la population africaine avant de se répandre dans le monde et 55% pensent que "le ministère de la Santé est de mèche avec l’industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins". 54% des interrogés affirment également que "la CIA est impliquée dans l'assassinat du président [américain] John F. Kennedy", explique Rudy Reichstadt, fondateur de Conspiracy Watch. En outre, 3 Français sur 10 pensent que "les groupes terroristes jihadistes comme Al-Qaïda ou Daech sont en réalité manipulés par les services secrets occidentaux" et 24% croient en l'existence du "Nouvel Ordre Mondial", un projet secret visant à mettre en place "une dictature oligarchique planétaire".

La Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watch se sont aussi intéressés à la question du vote des complotistes lors de la dernière élection présidentielle. "Il y a une surreprésentation de l'électorat populiste chez les complotistes. Les deux candidats qui ont ainsi capté le plus les complotistes 'endurcis' sont Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Au contraire, les électeurs de Benoît Hamon, d'Emmanuel Macron et, dans une moindre mesure, de François Fillon, résistent mieux aux complots", Rudy Reichstadt.