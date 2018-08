8% des chômeurs indemnisables ne recherchent pas d'emploi

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

L'étude mise en ligne par Pôle emploi, lundi 20 août, risque de faire grand bruit. D'après ces travaux, 12% des chômeurs ne cherchent pas activement un emploi. Ce taux grimpe à 19% chez les seuls demandeurs d'emploi non-indemnisables, et à 15% chez ceux indemnisables par la solidarité nationale. Chez les demandeurs d'emploi indemnisables, la proportion est de 8%. Autre enseignement : les hommes (14%) sont plus concernés que les femmes (10%).

