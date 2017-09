75 personnalités de droite soutiennent le mouvement "Libres!" de Valérie Pécresse

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

"Nous voulons proposer une droite positive, ferme, sociale et réformatrice", écrivent-ils, reprenant les mots de la présidente de la région Ile-de-France.

Les signataires sont "déterminés à utiliser cet espace pour changer les méthodes, en écoutant davantage les Français, en travaillant avec la société civile à un projet adapté à notre temps et en nous assurant que ceux qui l'incarneront en soient dignes".

"Malgré nos différences, nous sommes tous séduits par une initiative, celle de Valérie Pécresse de constituer un mouvement, inédit à droite, de libre expression et de fortes convictions", écrivent-t-elles.

Mais avant cela, 75 personnalités de droite, dont Florence Berthoud, présidente du groupe LR au Conseil de Paris, David Lisnard, maire de Cannes, Geoffroy Didier ou David Douillet, ont pris de l'avance et apporté dimanche leur soutien à Valérie Pécresse dans une tribune publiée dans le JDD.

Incitée par Xavier Bertrand à se présenter à l'élection pour la présidence des Républicains, Valérie Pécresse a annoncé qu’elle y renonçait pour se consacrer au lancement, ce dimanche 10 septembre, de son mouvement, Libres !, à la ligne "ferme, sociale et réformatrice". Environ "250 élus LR sur les 500" qui adhérent au parti devraient être présents lors du lancement du mouvement, à 14h30, sur la butte d'Orgemont à Argenteuil.

