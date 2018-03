74% des Français estiment que la politique d'Emmanuel Macron est "injuste"

Emmanuel Macron s'apprête à vivre des jours difficiles. Dès jeudi, un important mouvement de grève va débuter dans les transports mais aussi parmi les agents de la fonction publique. Une grève qui fait suite à la politique menée par l'exécutif… et que de plus en plus de Français ne se privent pas de critiquer. D'après un nouveau sondage "L'Opinion en direct" dirigé par l'institut Elabe pour BFMTV, 58% des sondés jugent les décisions prises conformes aux engagements pris durant la campagne présidentielle, mais 74% estiment que cette politique est "injuste".

Un chiffre en hausse de six points par rapport à la précédente mesure d'il y a trois semaines. Parmi les plus mécontents, les classes populaires, moyennes et les retraités.

"La première catégorie citée ne présente qu'un taux de 25% de personnes évoquant une politique juste, et 20% apte à fédérer la population".

Même chez les sympathisants d'Emmanuel Macron, "la désaffection est sensible" note BFMTV. Ils ne sont que 46% de partisans de l'actuel chef de l'Etat à décrire l'orientation gouvernementale comme "rassembleuse" et ils sont également 46% à ne pas la considérer comme juste. Soit un sentiment en hausse de neuf points, l'augmentation la plus importante au sein de l'étude.

D'autant plus que les personnes interrogées n'abordent guère l'avenir avec optimisme. 59% des sondés ne pensent pas que la politique actuelle puisse améliorer la situation du pays, tandis que 57% ne voient pas comment elle pourrait relancer l'économie.