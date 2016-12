71 morts en Russie après avoir bu des huiles de bain toxiques

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Laurent C.

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Laurent C.

Le homard bleu, roi des fêtes et fierté des pêcheurs bretons

En savoir plus

Plus de 170 personnes ont été intoxiquées, parmi lesquelles 71 sont décédées. Le bilan s’est effectivement alourdi ce jeudi, d’après l’antenne locale du ministère russe de la Santé. Des perquisitions sont faites dans les lieux de ventes de ces huiles de bain. Deux personnes ont été arrêtées.

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres