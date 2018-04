70% des vols assurés par Air France pour le cinquième jour de grève.

70% des vols d'Air France seront assurés samedi (cinquième des onze jours de grève prévus). Un programme de vol en diminution par rapport aux précédents jours de grève au sein de la compagnie aérienne. En effet, les pilotes, les hôtesses et stewards ainsi que les personnels au sol réclament une augmentation générale des salaires de 6% (10.7% pour les pilotes). Seuls les vols opérés par Air France et Joon sont concernés, ceux exécutés par les filiales HOP! ou les autres compagnies partenaires (KLM, Delta Air Lines…) ne sont pas touchés.

75% des vols long-courriers et 65% des vols moyen-courriers au départ et vers l'aéroport de Paris-CDG seront assurés contre 70% des court-courriers à Paris-Orly et en province. Le nombre de grévistes déclaré est, en revanche, en hausse.