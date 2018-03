69% des Français sont hostiles à une alliance "droite-FN"

Jeudi 15 mars, Marine Le Pen a appelé ses électeurs à voter pour un candidat LR lors de l’élection partielle à Mayotte. Il s'agit d'une démarche rarissime pour le parti d'extrême droite qui a longtemps exclu tout report de voix vers LR ou le PS. S’agit-il d’un signe de rapprochement entre LR et le FN ? En tout cas, 69% des Français ne souhaitent pas que le Front national "s'allie avec la droite" dans l'avenir, selon un sondage Odoxa pour France Info et Le Figaro, réalisé après le congrès du FN tenu le week-end dernier.

30% y sont donc favorables, soit 7 points de plus qu'en septembre 2017.

Du côté des sympathisants FN, 55% (+9) soutient une telle alliance. 33% (-2) de partisans chez les proches du parti Les Républicains sont du même avis, selon cette enquête réalisée avec Dentsu Consulting. En outre, quatre Français sur dix pensent qu’un accord "entre LR et le parti de Marine Le Pen" profiterait le plus à Emmanuel Macron. Selon eux, son parti et sa majorité récupéreraient "les déçus de LR". Mais pour 37%, il profiterait d'abord à Marine Le Pen et au FN et pour 19% seulement à Laurent Wauquiez et Les Républicains. Quant au changement de nom du Front national, les Français sont partagés sur l'intérêt de cette action, même si pour 54% d'entre eux c'est "plutôt une bonne idée".