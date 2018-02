68% des Français favorables à une amende pénalisant le harcèlement de rue

La proposition de pénaliser les harceleurs de rue a été émise par Marlène Schiappa, la secrétaire d'Etat chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, au début de l'automne. Cinq députés doivent lui remettre très prochainement un rapport sur le sujet, ainsi qu'aux ministres de l'Intérieur et de la Justice. Mais qu'en pensent les Français ?

68% des Français sont favorables à la mise en place d'une amende pénalisant le harcèlement de rue, selon un sondage Opinionway réalisé pour Public Sénat, Les Echos et Radio Classique et publié ce lundi 5 février. 40% se disent "plutôt favorables" et 28% "tout à fait favorables". Seuls 30% sont opposés à cette mesure (23% "plutôt opposées" et 7% "tout à fait opposées"). Il faut noter que parmi les répondants, les femmes sont plus nombreuses à se pencher vers ces amendes (77% contre 59% d'hommes). Parmi les sondés, 76% des électeurs d'Emmanuel Macron sont favorables à cette amende forfaitaire de classe 4 allant de 90 à 750 euros.

Ils sont 50% du côté de François Fillon et 71% chez Jean-Luc Mélenchon.