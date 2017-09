66% des Français estiment que Jean-Luc Mélenchon ferait "un mauvais président"

Voilà qui risque de ne pas faire plaisir au "premier opposant du président Macron". D’après un sondage Odoxa pour Le Figaro et FranceInfo, 58% des Français ont une "mauvaise opinion" de Jean-Luc Mélenchon.

Le député de Marseille souffre d’une image particulièrement clivante. Interrogés sur ses capacités à faire un bon président de la République, 66% des sondés répondent par la négative. Dans le détail, 68% des personnes interrogées le jugent "agressif" et 53% incompétent. Il serait par ailleurs "trop perso", n’ayant pas de réelle volonté de rassembler la gauche.

Et si 54 % des sympathisants PS ont une bonne image de l'ancien candidat à l'Élysée, ils ne sont que 46 % à penser qu'il ferait un bon président. Le patron de la France insoumise est massivement rejeté par les sympathisants En Marche (74%), de droite (88%) et du FN (63%). Ses positions sur l’international ne sont pas partagées par une majorité des Français, lui qui a refusé de qualifier de "dictature" le régime de Nicolas Maduro, au contraire d’Emmanuel Macron. Près des deux-tiers des personnes interrogées (64% contre 33%) se sentent plus proches des positions du chef de l’Etat que de celles de Jean-Luc Mélenchon. D’un autre côté, 56% des Français le considèrent en revanche comme "proche des gens" et 44% comme "sympathique".