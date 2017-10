65% des Français se disent opposés aux ordonnances sur la "loi Travail"

Selon une enquête Harris Interactive pour LCP, l'opposition est de plus en plus vive concernant les ordonnances sur la "loi Travail". Ils sont désormais près de 2 Français sur trois à s'y dire aujourd'hui opposés, soit une hausse de sept points depuis la fin du mois d'août quand Edouard Philippe venait d'en dévoiler le détail.

Dans le détail même les partisans d'Emmanuel Macron sont plus mesurés en la matière.

Ils sont maintenant 71% à y apporter leur soutien contre 82% en août. Peu de mouvement du côté des électeurs de François Fillon, ils sont 52% à soutenir ces ordonnances contre 21% en août. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sont eux toujours très hostiles avec 83% d'opposition dans les deux cas, dont une hausse de 13 points pour les électeurs du Front National par rapport à août.

Autre enseignement de ce sondage, plusieurs mesures font tout de même l'objet d'une approbation majoritaire. 7 Français sur 10 se déclarent ainsi favorables aux référendums d'entreprises dans les TPE de moins de 20 salariés (74%+4 points en un mois), ainsi qu'à l'augmentation des indemnités légales de licenciement (73% +7 points). D'un autre côté l'encadrement des indemnités prud'homales continue de recueillir une majorité de mécontents avec près de 6 Français sur 10 qui y sont opposés.

Plus de crainte quant aux conséquences

Cette opposition grandissante aux ordonnances est expliquée par le sondage Harris Interactive comme une crainte plus grande que par le passé des "conséquences de cette "loi Travail"". 76% des Français pensant que cette loi va "réduire le pouvoir des syndicats dans les entreprises" et 63 % (+9 points par rapport à août) estiment "qu'elle va détériorer les conditions de travail des salariés". En parallèle, seuls 44% pensent qu'elle va améliorer la compétitivité des entreprises et 37% seulement pensent qu'elle va améliorer la croissance du pays.

Des Français mal informés ?

De manière générale les sondés ne se sentent pas "bien informés" sur le contenu de ces ordonnances. Ils sont seulement 4 sur 10 à penser l'être. Dans le détail, 52% des électeurs d'Emmanuel Macron s'estiment l'être, 44% chez les soutiens de François Fillon, et 43% du côté des partisans de Jean-Luc Mélenchon. Un niveau d'information moindre que celui sur le projet de "loi Travail" porté par l'ancienne ministre Myriam El Khomri en 2016.

Le positionnement face aux grèves et manifestations

En plus d'être majoritairement opposés aux ordonnances sur la "loi Travail" 57% des sondés déclarent "soutenir les grèves et manifestations organisées contre ces ordonnances". Un soutient de principe pour la majorité, 35% ne souhaitent pas transformer ce soutien en "participation active" quand 22% d'entre eux déclarent qu'ils "pourraient y participer". Toutefois et peu importe leur opinion à l'égard des grèves et des manifestations, seulement 16% considèrent "que le point de vue des grévistes et manifestants sera pris en compte par le gouvernement". L'immense majorité (84%) pensent que cela sera sans effet.