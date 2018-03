60% des Français ont une image "négative" de la mondialisation

La mondialisation n’a pas vraiment bonne presse chez les Français. Selon un sondage d'Opinion Way publié jeudi 15 mars à l'occasion de la 6e édition du Printemps de l'Économie, 60% d'entre eux en ont une image "négative" (et 14% une image "très négative"). Les raisons sont diverses et variées : effets néfastes sur l'environnement ou encore uniformisation des modes de vie (pour 61% des sondés, le partage de l’information et les pratiques sociales en ligne ont entraîné l’adoption de pratiques culturelles identiques sur tous les continents).

Mais surtout, les personnes interrogées estiment que la France est grande perdante du point de vue économique. "Ils considèrent en effet que les différentes régions du monde ont profité de manière inégale de ses effets: si l'Asie et l'Amérique du Nord s'en sortent bien, pour eux, la France figure au rang des pays perdants de la mondialisation" note l’étude.

Dans le détail, les plus âgés sont les méfiants, notamment les plus de 50 ans (71% ont une mauvaise opinion). Par ailleurs, seul un tiers des sondés pense que la mondialisation favorisera la paix dans le monde et un quart qu'elle va permettre de réduire les inégalités.